В Москве открылся финал проектов "Я познаю Россию" и "Школьный музей"

Победители отправились в круиз по российским городам
В Москве состоялось открытие общего финала проектов "Я познаю Россию" и "Школьный музей" Всероссийского движения школьников. Торжественное мероприятие состоялось в гостинице "Космос".
Школьники со всей страны в течение нескольких месяцев создавали туристические проекты, посвящённые своим регионам. По итогам были отобраны 165 победителей. Сегодня они отправились в трёхдневный круиз с экскурсиями и остановками в Калязине, Угличе и Мышкине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram