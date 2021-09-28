В Москве открылся финал проектов "Я познаю Россию" и "Школьный музей"

Победители отправились в круиз по российским городам

В Москве состоялось открытие общего финала проектов "Я познаю Россию" и "Школьный музей" Всероссийского движения школьников. Торжественное мероприятие состоялось в гостинице "Космос".

Школьники со всей страны в течение нескольких месяцев создавали туристические проекты, посвящённые своим регионам. По итогам были отобраны 165 победителей. Сегодня они отправились в трёхдневный круиз с экскурсиями и остановками в Калязине, Угличе и Мышкине.

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