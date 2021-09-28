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В московских ТЦ усилили контроль за соблюдением масочного режима

15:08
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Многие посетители носят маски на подбородке

Правительство Москвы приняло решение выделить 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения пациентов с коронавирусом. Постановление  подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Между тем, из-за увеличения количества заболевших ковидом в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Сегодня инспекторы ОАТИ и полицейские пришли в ТЦ "Гагаринский". Оказалось, далеко не все продавцы и покупатели носят маски.

Аналогичная проверка прошла накануне в "Атриуме" на Курской. Там тоже многие пренебрегали санитарными мерами - если и носили маски, то на подбородке.

Нарушения выявлены и в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе, где инспекторы побывали в минувшие выходные. Помимо магазинов, контроль усилен также в столичных кафе и ресторанах.

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