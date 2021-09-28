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Лиса устроила переполох в Сретенском монастыре (видео)

14:02
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Животное напугало прихожан

Спасатели МЧС приехали в столичный Сретенский монастырь, чтобы поймать разбушевавшуюся лису.

Животное носится по территории монастыря с самого утра, распугивая прихожан. Служители отчаялись поймать лису самостоятельно и поэтому вызвали специалистов.

"С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд", - пишет издание подъем со ссылкой на МЧС.

На данный момент изловить лису не удалось – она залезла на стену. Не исключено, что придется использовать специальную технику, пишет telegram-канал Baza. Откуда в монастыре могла появиться лиса, пока никто не знает.

"Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет", - объяснил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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