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Ирак начал переговоры о покупке российской ЗРС С-300

14:04
  • вторник
  • 28 сентября 2021

У Багдада уже есть контракт на оснащение бронетанковой бригады

Багдад ведет переговоры с Москвой о приобретении зенитных ракетных систем С-300. Об этом сообщил глава парламентского комитета страны по безопасности и обороне Мухаммед аль-Хайдар.
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"Иракская делегация во главе с командующим силами ПВО посетила Россию для обсуждения контракта на приобретение ЗРС С-300", - сообщает информационное агентство INA. Аль-Хайдар отметил, что временно обсуждение этой темы приостановлено.

Политик подчеркнул, что иракцы обладают опытом использования российского оружия, особенно бронетанковой техники. У Ирака есть контракт с Россией на оснащение бронетанковой бригады.

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