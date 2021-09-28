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В Кремле напомнили условия транзита газа через Украину после 2024 года

14:23
  • вторник
  • 28 сентября 2021

О них заявлял российский лидер Владимир Путин

Президент России Владимир Путин говорил о готовности страны продолжать транзит газа через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. Об этом во вторник, 28 сентября, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины после 2024 года возможно в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия, сообщает РИА Новости.

В августе президент Владимир Путин заверил, что Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года. Конкретные детали контрактов (сроки и объемы) будут зависеть от потребностей Евросоюза.

При этом директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва может обойтись и без Украины, если та не захочет транзита российского газа.

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