ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возмутившие москвичей туалеты на Воробьевых горах уберут

15:11
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Они портили вид

Сегодня начали демонтировать туалетные кабинки, которые недавно появились на Воробьёвых горах и вызвали неоднозначную реакцию горожан и туристов. Удобство современных туалетов именно в этом месте столицы оценили далеко не все. Конструкции перекрывали великолепный панорамный вид и явно не добавляли величия главной смотровой площадке Москвы. Кто их установил и законно ли это?

Лужнецкая набережная, здание Академии наук, исторический центр, Москва-Сити и общественные туалеты. Они стали составляющей открыточного вида на столицу с Воробьевых гор. А вкупе с палатками, продающими бутерброды, отхватили едва ли не половину свободного пространства смотровой площадки, пожалуй, второго по популярности после Красной площади места столицы. Фотографироваться на фоне знаменитой панорамы туристам приходилось между очередями за бургерами и в туалет.

Кто разрешил разместить эти, безусловно, нужные объекты, но именно в этом месте, история запутанная. Смотровая площадка на Воробьевых горах принадлежит Парку Горького. А архитектурно входит в комплекс зданий Московского государственного университета. По документам государственной историко-культурной экспертизы, предметами охраны здесь считаются не только сами здания, памятники и парк, но и виды. Все они перечислены в градостроительной документации. Панорама Москвы со смотровой площадки  в ней выделена отдельным пунктом и как-либо видоизменять её запрещено.

"Туалетные модули, которые расположены на смотровой площадке, на балансе парка не числятся. Один из них был установлен еще до передачи территории Парку Горького в соответствии с ситуационным планом, утвержденным правительством Москвы об отраслевой схеме размещения туалетов в городе Москве. Что же касается второго туалетного модуля, то он появился в преддверии празднования дня города. И по рабочей информации в ближайшее время будет перемещен", - сообщила руководитель пресс-службы Парка Горького Вероника Алфимова.

Перемещение действительно произошло - утром на смотровой площадке появились грузовики с кранами. Кабинки раздора, так возмутившие москвичей, увезли со смотровой площадки. Второй санузел, установленный здесь ранее, судя по запаху, сегодня тоже увезут.

Но закусочные всё ещё остаются на прежнем месте и продолжают работать. Кто разрешил установить здесь их, до сих пор выяснить не удалось.

Татьяна Сидорова, Валерий Белинский,  Валерия Рождественская, Мария Леванова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Общественные туалеты на смотровой площадке
Общественные туалеты на смотровой площадке
Смотровая площадка
Смотровая площадка
Общественные туалеты на смотровой площадке
Общественные туалеты на смотровой площадке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.