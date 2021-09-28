Возмутившие москвичей туалеты на Воробьевых горах уберут

Они портили вид

Сегодня начали демонтировать туалетные кабинки, которые недавно появились на Воробьёвых горах и вызвали неоднозначную реакцию горожан и туристов. Удобство современных туалетов именно в этом месте столицы оценили далеко не все. Конструкции перекрывали великолепный панорамный вид и явно не добавляли величия главной смотровой площадке Москвы. Кто их установил и законно ли это?

Лужнецкая набережная, здание Академии наук, исторический центр, Москва-Сити и общественные туалеты. Они стали составляющей открыточного вида на столицу с Воробьевых гор. А вкупе с палатками, продающими бутерброды, отхватили едва ли не половину свободного пространства смотровой площадки, пожалуй, второго по популярности после Красной площади места столицы. Фотографироваться на фоне знаменитой панорамы туристам приходилось между очередями за бургерами и в туалет.

Кто разрешил разместить эти, безусловно, нужные объекты, но именно в этом месте, история запутанная. Смотровая площадка на Воробьевых горах принадлежит Парку Горького. А архитектурно входит в комплекс зданий Московского государственного университета. По документам государственной историко-культурной экспертизы, предметами охраны здесь считаются не только сами здания, памятники и парк, но и виды. Все они перечислены в градостроительной документации. Панорама Москвы со смотровой площадки в ней выделена отдельным пунктом и как-либо видоизменять её запрещено.

"Туалетные модули, которые расположены на смотровой площадке, на балансе парка не числятся. Один из них был установлен еще до передачи территории Парку Горького в соответствии с ситуационным планом, утвержденным правительством Москвы об отраслевой схеме размещения туалетов в городе Москве. Что же касается второго туалетного модуля, то он появился в преддверии празднования дня города. И по рабочей информации в ближайшее время будет перемещен", - сообщила руководитель пресс-службы Парка Горького Вероника Алфимова.

Перемещение действительно произошло - утром на смотровой площадке появились грузовики с кранами. Кабинки раздора, так возмутившие москвичей, увезли со смотровой площадки. Второй санузел, установленный здесь ранее, судя по запаху, сегодня тоже увезут.

Но закусочные всё ещё остаются на прежнем месте и продолжают работать. Кто разрешил установить здесь их, до сих пор выяснить не удалось.

Татьяна Сидорова, Валерий Белинский, Валерия Рождественская, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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