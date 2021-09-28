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Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса

14:14
  • вторник
  • 28 сентября 2021

На реализацию программы выделено 7 миллиардов рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле.
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Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения.

Как отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации.

"Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и так далее", - добавил замминистра.

На реализацию этой меры поддержки выделено 7 миллиардов рублей до конца 2024 года.

Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ, заметил в свою очередь, что это позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское программное обеспечение.

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