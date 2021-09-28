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Путин назначил нового посла России в Латвии

14:21
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Ранее Михаил Ванин работал в Словении и Дании

Как следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, послом России в Латвии назначен Михаил Ванин.
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"Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвийской Республике", - сказано в тексте.

Ванин родился в 1960 году. С 2004 по 2009 годы был послом России в Словении, с 2012 по 2018 годы - в Дании.

Должность посла России в Латвии с 2016 по 2021 годы занимал Евгений Лукьянов. В марте он стал послом в Белоруссии.

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