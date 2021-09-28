Маск снова обогнал Безоса в списке богатейших людей мира

Миллиардеры уже давно соревнуются за первое место

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.

Состояние американского предпринимателя оценивается в 203,4 миллиарда долларов. Маск в очередной раз обогнал в рейтинге главу онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, заработавшего 197 миллиардов долларов.

Третье место досталось генеральному директору группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Француз заработал 174,9 миллиарда долларов.

Замыкают пятерку миллиардеров основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов) и глава Facebook Марк Цукерберг (126 миллиардов долларов), пишет ТАСС.

Маск и Безос уже давно соревнуются за первую строчку в рейтинге Forbes. Так, в феврале 2021 года Маск вышел на первое место, но спустя три дня потерял 15,2 миллиарда долларов и опустился на третье место. Вместо него лидером рейтинга стал глава Amazon.

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