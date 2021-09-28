ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маск снова обогнал Безоса в списке богатейших людей мира

14:42
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Миллиардеры уже давно соревнуются за первое место

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.

Состояние американского предпринимателя оценивается в 203,4 миллиарда долларов. Маск в очередной раз обогнал в рейтинге главу онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, заработавшего 197 миллиардов долларов.

Третье место досталось генеральному директору группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Француз заработал 174,9 миллиарда долларов. 

Замыкают пятерку миллиардеров основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов) и глава Facebook Марк Цукерберг (126 миллиардов долларов), пишет ТАСС.

Маск и Безос уже давно соревнуются за первую строчку в рейтинге Forbes. Так, в феврале 2021 года Маск вышел на первое место, но спустя три дня потерял 15,2 миллиарда долларов и опустился на третье место. Вместо него лидером рейтинга стал глава Amazon.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.