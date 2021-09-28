Иран готовится к мощному урагану

Он продлится с 30 сентября по 4 октября

Генеральный директор Службы по защите и безопасности портов и морской организации Ирана Надер Пасанде сообщил о надвигающемся на юг страны мощном урагане, передает ТАСС.

Ожидается, что штормы в период с 30 сентября по 4 октября обрушатся на иранское побережье от Макрана на границе с Пакистаном до Ормузского пролива.

"Волны высотой более семи метров. Это представляет серьезную угрозу для морских судов, оборудования и грузов в портах, и мы призываем все заинтересованные лица прислушаться к нашему предупреждению", - сказал Пасанде.

Метеорологическая организация Ирана предложила создать в стране кризисный штаб.

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