Москвичам пообещали бабье лето до следующей недели

Его наступлению будут предшествовать ночные заморозки и утренние туманы

Сухая, солнечная и умеренно теплая погода, которую принято называть бабьим летом, продержится в Москве как минимум до начала следующей недели. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказали в центре погоды "Фобос".

При этом в ночь на 29 сентября в условиях антициклональной погоды столичный регион ждет радиационное выхолаживание, что станет причиной заморозков и спровоцирует образование туманов, предупредили синоптики. Температура воздуха Москве поднимется не выше двух градусов тепла, в Подмосковье ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Туманы начнут формироваться в Москве в среду, 29 сентября, и сохранятся до 10:00-11:00. В течение дня воздушные массы прогреются до плюс 10-12 градусов, а по области — до плюс 8-13 градусов.

Пока в Москве продолжаются дожди. За последнюю декаду в столице выпало около 60 мм осадков, или 92% от нормы сентября, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что 28 сентября на Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, который с каждым последующим днем будет расти. Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" в среду, 29 сентября. Благодаря этому наступит "старое" бабье лето.

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