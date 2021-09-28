На Украине нашли способ достичь уровня развития Польши

Цена вопроса – всего 200 миллиардов долларов

Украина может достичь уровня экономического развития Польши. По подсчетам министра развития общин и территорий Незалежной Алексея Чернышова, для этого Киеву требуется 200 миллиардов долларов инвестиций.

Выступая на форуме "Индустриальные парки 2025", Чернышов заявил, что нынешний объем инвестиций не позволяет ускорить рост украинской экономики. Такими темпами Украине понадобится 70 лет, чтобы достичь поставленной цели. Киев это не устраивает, решить проблему должны индустриальные парки.

По данным чиновника, в стране планируется создать 25 индустриальных парков. Это обойдется украинским властям в два миллиарда гривен в год - около 5,4 млрд рублей. При этом, по его словам, доход инвесторов при вложениях в индустриальные парки вдвое выше, чем в других секторах экономики, передает LB.ua.

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