Путин: повышение пенсий в России продолжится

Средства уже заложены в бюджет
Президент России Владимир Путин заявил во вторник на совещании по экономическим вопросам, что в ближайшие годы в стране продолжат повышать пенсии, передает ТАСС.
По словам главы государства, средства на соответствующие меры уже заложены в бюджет.
Кроме того, президент не исключил дополнительные меры поддержки граждан. Это прежде всего касается семей с детьми.
Как заметил российский лидер, "надо вытащить людей из трущоб". В следующем году планируется запуск новой программы расселения аварийного жилья.
"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - сказал Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram