Путин: повышение пенсий в России продолжится

Средства уже заложены в бюджет

Президент России Владимир Путин заявил во вторник на совещании по экономическим вопросам, что в ближайшие годы в стране продолжат повышать пенсии, передает ТАСС.

По словам главы государства, средства на соответствующие меры уже заложены в бюджет.

Кроме того, президент не исключил дополнительные меры поддержки граждан. Это прежде всего касается семей с детьми.

Как заметил российский лидер, "надо вытащить людей из трущоб". В следующем году планируется запуск новой программы расселения аварийного жилья.

"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - сказал Путин.

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