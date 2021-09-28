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Путин призвал создать целостную систему поддержки семей с детьми

15:10
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Президент не исключил введение дополнительных мер поддержки

В ближайшие годы в России необходимо организовать целостную систему поддержки семей с детьми. Об этом во вторник, 28 сентября, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин заявил о недостаточной поддержке детей

Выступая на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, президент подчеркнул, что в ближайшие годы расходы бюджета на социальные цели будут увеличиваться, поэтому необходимо сконцентрировать в этом направлении все силы и ресурсы.

При этом российский лидер не исключил введение дополнительных мер поддержки граждан, прежде всего — семей с детьми, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин напомнил, что национальные цели развития России направлены на то, чтобы улучшить благосостояние всех людей, для этого необходима слаженная работа правительства, бизнеса и вновь избранного парламента.

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