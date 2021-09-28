В ВОЗ заявили о праве стран самим решать, какие вакцины применять

При этом у организации есть список рекомендованных препаратов

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис озвучила позицию ВОЗ по поводу права стран самостоятельно определять, какие вакцины от коронавируса использовать.

"То, как страна действует [при выборе вакцин], это по-прежнему ее суверенное право", - подчеркнула спикер (цитата по ТАСС).

Она при этом уточнила, что включение препаратов в список рекомендованных для экстренного применения ставит целью "дать странам в мире гарантии, что вакцины из нашего списка произведены разработчиками, которые направили нам заявки".

На сегодняшний день ВОЗ рекомендует семь препаратов: Sinopharm, Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca (два варианта). Российский "Спутник V" все еще проходит процедуру оценки.

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