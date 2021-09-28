Путин объявил о дополнительной индексации зарплат военных

Это коснется и сотрудников правоохранительных органов

Темпы индексации заплат военных и сотрудников правоохранительных органов дополнитьельно повысятся. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

"В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания - на 5% дополнительно", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Путин также напомнил о своем поручении "вытащить людей из трущоб". Для этого со следующего года должна быть запущена новая программа расселения аварийного жилья, передает ТАСС.

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