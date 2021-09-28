В России началась "репетиция зимы"

Мощные метели накроют некоторые регионы

Синоптики заявили о "репетиции зимы" в некоторых регионах России. На них обрушатся мощные метели.

Вихри с холодным воздухом уже сегодня накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области. Ветер наберет силу до 15-20 метров в секунду. Кое-где появятся первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске метеорологи прогнозируют снежный покров до 12 сантиметров.

В Предуралье погоду уже можно назвать ноябрьской, в некоторых областях прошел снег. Метели продлятся до середины недели. Но к выходным, обещают синоптики центра "Фобос", температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям.

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