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В России оценили перспективы изменения отношений с Германией в свете выборов

15:33
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Москва уже имеет опыт сотрудничества с Берлином при социал-демократическом правительстве

В России не ожидают радикальных изменений в политике Германии в двусторонних отношениях с учетом итогов выборов в бундестаг. Об этом во вторник, 28 сентября, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
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Дипломат напомнил, что Москва имеет опыт сотрудничества с Берлином при социал-демократическом правительстве, когда пост канцлера занимал Герхард Шредер.

С учетом этого Чижов не ждет радикальных поворотов в германской политике, в том числе на российском направлении. При этом постпред оговорил в эфире телеканала "Россия 24", что не видит непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Крупнейшую фракцию в бундестаге сформируют социал-демократы, они займут 206 мест. Христианские демократы, партия канцлера Ангелы Меркель, получит 196 мандатов. Получить абсолютное большинство в бундестаге (368 мандатов из 735) не удалось ни одной партии. Это предполагает формирование коалиции для определения состава будущего правительства.

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