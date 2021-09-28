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Опубликован архив ФСБ о зверствах нацистов на Кавказе

15:50
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Фашисты убили 47 больных детей на курорте Теберда

ФСБ в рамках проекта "Без срока давности"  рассекретила материалы о преступлениях нацистов на Северном Кавказе.
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В начале войны на курорт "Теберда" эвакуировали несовершеннолетних из нескольких санаториев Советского Союза. В декабре 1942 года место оккупировали фашисты. Из рассекреченных материалов следует, что они отравили газом 47 лечившихся там еврейских детей.

"Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении крымского управления ФСБ (цитата по РИА Новости).

По свидетельствам очевидцев, шесть человек удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи, внося данные в анкету, либо умышленно не заполнили графу "Национальность", либо сделали неправильную запись.

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