Опубликован архив ФСБ о зверствах нацистов на Кавказе

Фашисты убили 47 больных детей на курорте Теберда

ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" рассекретила материалы о преступлениях нацистов на Северном Кавказе.

В начале войны на курорт "Теберда" эвакуировали несовершеннолетних из нескольких санаториев Советского Союза. В декабре 1942 года место оккупировали фашисты. Из рассекреченных материалов следует, что они отравили газом 47 лечившихся там еврейских детей.

"Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении крымского управления ФСБ (цитата по РИА Новости).

По свидетельствам очевидцев, шесть человек удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи, внося данные в анкету, либо умышленно не заполнили графу "Национальность", либо сделали неправильную запись.

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