Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах

Включенные в национальный календарь вакцинации прививки можно будет сделать бесплатно в частных клиниках

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выложил у себя в Telegram пост, в котором рассказывается о вступающих в силу с 1 октября в России законах.

Так, на 3,7% будут повышены зарплаты военных-контрактников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы. Кроме того, выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту "Мир".

Также есть закон об обеспечении гражданам бесплатного доступа к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Мобильных операторов с начала следующего месяца обяжут передавать данные об используемом абонентами-юрлицами и ИП оборудовании.

Вместе с тем с 1 октября включенные в национальный календарь вакцинации прививки можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и частных клиниках.

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