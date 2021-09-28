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Американцы отказались верить рассказам Байдена о коронавирусе

15:33
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Не верят жители Штатов и СМИ

Информацию, которую предоставляют населению президент США Джо Байден и его команда, едва ли можно назвать правдивой. Так считают большинство американцев, опрошенных порталом Axios совместно с компанией Ipsos.
Байден сообщил о партнерстве с ЕС по передаче вакцин бедным странам

Как выяснилось, 53% респондентов отказались доверять заявлениям правительства об эпидемиологической ситуации в стране. При этом 43% американцев заявили о высокой степени доверия к властям. Портал напоминает, что в январе 2021-го соглашались с правдивостью слов Байдена о пандемии более 58% граждан США.

Кроме того, в США существенно снизилось доверие населения к информации о COVID-19 в СМИ. Новостям в интернете и национальным изданиям доверяют от 40 до 45% процентов американцев, а новостям на телевидении — только 34%.

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