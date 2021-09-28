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Назван глава фракции КПРФ в Госдуме

15:55
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Им вновь станет Геннадий Зюганов

Коммунисты переизбрали Геннадия Зюганова на пост главы фракции в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня единогласным стало решение президиума о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ", - сообщил первый зампред ЦК Юрий Афонин.

Ранее Центризбирком признал думские выборы состоявшимися. На них "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. КПРФ получит в Думе VIII созыва 57 мест, партия "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13".

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