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Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин в октябре

15:40
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Литр топлива может подорожать на 25-30 копеек

В октябре стоимость бензина на российских заправках может вновь вырасти. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Цены на бензин упали впервые за год

Эксперт заявил, что по его подсчетам, в сентябре-октябре литр бензина подорожает примерно на 25-30 копеек. Причиной роста цен на бензин он назвал убыточность работы розницы: оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.

Нетбэки показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было одинаково выгодно поставлять его на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены.

Изменение нетбэков зависит от цен на нефтепродукты на мировых рынках, курса рубля, акцизов, экспортных пошлины и затрат на логистику и перевалку. Данные факторы в настоящее время поддерживают нетбэки на высоком уровне, уточнил Баженов.

При этом демпферный механизм распространяется по большей части только на крупные нефтяные компании, а иных факторов в пользу снижения биржевых цен эксперты отрасли не наблюдают, цитирует Баженова РИА Новости.

Между тем по данным Росстата, с 6 по 12 сентября средние потребительские цены на бензин в России снизились на пять копеек, до 48,88 рубля за литр. При этом дизельное топливо выросло в цене на одну копейку до 50,63 рубля за литр.

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