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В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель

15:43
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Испытания прошли в Карском море

Российские специалисты успешно испытали всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика "Съемка с воздуха".
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Отмечается, что аппарат способен приводняться и взлетать с воды. Кроме того, он может вести работы в Арктическом регионе.

Испытания беспилотник прошел в Карском море. Там провели учения по спасению выпавшего за борт человека. Seadrone обнаружил пострадавшего в условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры.

Кроме того, были проведены испытания в Дубае - при воздействии высокой температуры воздуха и повышенной влажности.

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