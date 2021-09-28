В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель

Испытания прошли в Карском море

Российские специалисты успешно испытали всепогодный беспилотник-спасатель Seadrone, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика "Съемка с воздуха".

Отмечается, что аппарат способен приводняться и взлетать с воды. Кроме того, он может вести работы в Арктическом регионе.

Испытания беспилотник прошел в Карском море. Там провели учения по спасению выпавшего за борт человека. Seadrone обнаружил пострадавшего в условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры.

Кроме того, были проведены испытания в Дубае - при воздействии высокой температуры воздуха и повышенной влажности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram