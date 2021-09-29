Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Овнов ждет суматоха, а Скорпион может сходить к психологу

Овен

Неблагоприятный день, наполненный суматохой, непониманием. Возможны конфликты со второй половинкой, начальством, коллегами. И в большинстве случаев виноватыми окажетесь вы.

Телец

Сегодня особенно сильно проявится ощущение усталости. Захочется поддержки, объятий. Вечером особенно скажется нужда во внимании, поэтому можно устроить свидание или пригласить в гости близкого друга.

Близнецы

Неблагоприятный день. Все будет валиться из рук. Не пытайтесь найти логическую связь: вы ни в чем не виноваты. Это дисгармоничная Луна упрямо вносит свои коррективы.

Рак

День пройдет довольно успешно для вас: всё, что вы скажете, будет казаться другим истиной. И это даст некую фору в личных отношениях.

Лев

Странный период, из-за которого придется резко менять планы. Не отчаивайтесь: негативные эмоции точно неуместны. Они повлияют на ваше благоразумие, станут пеленой, мешающей принимать правильные решения.

Дева

День пройдет без лишних проблем. Мелочные ссоры и упреки вы перевариваете легко. Это правильно: терпеливых целеустремленных людей Вселенная всегда заносит в фавориты и балует.

Весы

Утром возникнут проблемы с самочувствием, но они не повредят вашим планам заняться уборкой, уделить время близким, поиграть с детьми. Другие инициативы лучше перенести – день не способствует продуктивным действиям.

Скорпион

Отличное время для поиска себя: духовных практик, путешествий, консультации с психологом. А вот финансовые вопросы пока оставьте "за кадром".

Стрелец

Выбирайте решения, которые не требуют глубокой сосредоточенности. Энергии дня достаточно лишь на поверхностные задачи, касающиеся дома. Все остальное обречено на провал.

Козерог

Сложное время, наполненное чрезмерными эмоциями, которые не позволяют трезво взглянуть на ситуацию. И это вам явно не нравится, ведь мы привыкли руководствоваться разумом. Попробуйте отпустить мысли и просто живите.

Водолей

День поможет вам разобраться с мыслями, ощутить свободу, пообщаться с интересными людьми. Хорошее время для короткой, но познавательной поездки или экскурсии.

Рыбы

Закрывайте все рабочие моменты и начните жить. Поведение окружающих может оставить неприятный осадок на душе, но не станет решающим в борьбе за хорошее настроение.

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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