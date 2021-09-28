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Венгрия согласовала с властями ЕС детали газового контракта с Россией

16:07
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Об этом рассказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов

Венгерская сторона согласовала требования Еврокомиссии при подписании контракта с Россией о поставках газа. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
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Дипломат выразил убежденность в том, что "идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного", Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии.

При этом Чижов отметил в эфире телеканала "Россия 24", что не знает деталей контракта, в том числе коммерческих.

27 сентября стало известно, что Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Речь идет о поставках газа в обход Украины. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал соглашение "неполитическим". Он заявил, что Будапешт выступает против попыток Украины повлиять на внутренние дела Венгрии.

В Еврокомиссии вслед за этим допустили, что могут запросить для изучения газовый контракт России и Венгрии при появлении подозрений, что данное соглашение угрожает энергоснабжению Евросоюза.

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