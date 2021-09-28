Солдат заблудился во время учений в Свердловской области

Военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, во время учения в лесу заблудился военнослужащий. Произошло это в Свердловской области, передает РИА "Новости".

"Принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина отклонился от маршрута патрулирования. У него при себе оружие без боеприпасов.

На месте работает комиссия. Выясняются обстоятельства случившегося.

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