Солдат заблудился во время учений в Свердловской области

Военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, во время учения в лесу заблудился военнослужащий. Произошло это в Свердловской области, передает РИА "Новости".
"Принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью", - сказано в сообщении.
Уточняется, что мужчина отклонился от маршрута патрулирования. У него при себе оружие без боеприпасов.
На месте работает комиссия. Выясняются обстоятельства случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram