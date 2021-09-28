Венгрия возмутилась из-за реакции Украины на контракт с Россией

Будапешт удивлен поведением Киева

Новый газовый контракт между Москвой и Будапештом не нарушает ничьих прав и соответствует международным нормам торговли - так в Кремле прокомментировали негодование Киева по поводу сделки, заключённой накануне. Украина уже заявила, что соглашение не соответствует её интересам, а Венгрия якобы подписала документ под давлением Москвы.

На фоне растущих цен на газ, а сегодня тысяча кубометров голубого топлива стоит уже тысячу долларов, долгосрочный контракт с "Газпромом" для Венгрии это, конечно, отличная сделка. По какой стоимости теперь будет закупать российский газ Будапешт - коммерческая тайна. Но, скорее всего, она будет ниже той, что сейчас есть на рынке. А вот объем поставок уже точно известен. Это четыре с половиной миллиона кубометров в год в течение 15 лет.

Ну, казалось бы, подписали и подписали. Абсолютно коммерческий контракт, выгодный для обеих сторон. Причем тут вообще Украина. Но Киев разбушевался не на шутку. И его, конечно, можно понять. За прошлый год Венгрия закупила у "Газпрома" более 8,5 миллиона кубометров газа. И весь этот объем шёл через территорию Незалежной, которая зарабатывала на транзите. Теперь же три с половиной миллиона кубов Венгрия будет получать через "Турецкий поток". Ещё миллион поступит из Австрии. То есть Киев фактически теряет половину своих доходов от прокачки газа в Венгрию. А может быть и больше, если предстоящая зима будет теплой.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в заявлении МИД Украины.

"Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский транзит из схемы поставок российского газа. Это серьезный удар, и мы ответим на него соответствующим образом. Тут не может быть никакой жалости и сочувствия", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Впрочем, Киев тут фактически бессилен. Жалобы в Еврокомиссию, от которых там уже устали, вряд ли смогут на что-то повлиять. Так что с 1 октября газ в Венгрию начнет поступать по новому маршруту в обход Украины. В результате этого украинские власти получат дыру в бюджете, которую фактически нечем будет заткнуть. Однако, эти проблемы ни "Газпром", ни Будапешт не волнуют. Бизнес есть бизнес. А национальные интересы превыше всего, подчеркивают в венгерском МИД.

"Я отвергаю любые попытки вмешательства во внутренние дела Венгрии. Обеспечение венгров теплом зимой - наша работа. На это не может повлиять никакая другая страна. Какие контракты решает заключать Венгрия, не должно касаться третьих сторон. Я не могу припомнить, чтобы мы когда-либо критиковали контракты Украины с третьими сторонами", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Для неё это, конечно, очередная зрада, в которой виноваты сами украинские власти. Отношения с Венграми они намеренно испортили. Один языковой закон чего стоит. Не говоря уже про другие притеснения венгров на территории Украины. Как, впрочем, и русскоговорящего населения. Впрочем, и в Будапеште, и в Москве, подчеркивают, заключая контракт на поставки газа в обход украинских земель, обе стороны руководствовались исключительно экономической выгодой, оставив политику в стороне.

"Контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. Это уже коммерческий вопрос "Газпрома". Вы знаете, что никаких табуированных маршрутов транзита не существует. Абсолютно нет никакого места для критики. И, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Но то ли ещё будет, учитывая, что совсем скоро заработает и "Северный поток-2". Впрочем, согласно контракту, который истекает только в 2024 году, "Газпром" сохранит транзит через Украину. Однако этот документ не гарантирует сохранения прежних объемов прокачки российского газа. А их снижение в итоге может привезти к ещё одной серьезной для Киева проблеме.

"В "Газпроме" могут сказать, что наши европейские покупатели, например, в дружественной вам Польше, не хотят или не выбирают необходимые объемы. Поэтому мы не будем отправлять эти объемы через трубу. А вот Германия хочет больше газа, поэтому мы этот газ отправим через "Северный поток-2". Но в итоге окажется, что мы этот газ из трубы физически не сможем вытащить и тогда мы все поймем, что никакого европейского газа, который к нам заходит якобы из Польши и Словакии, не существует. И нас обманывали с 2014 года, потому что мы в реальности брали российский газ", - заявил Дмитрий Корнейчук, украинский политический аналитик.

От прямых поставок Киев наотрез отказывается, не гнушаясь при этом брать газ у агрессора обходными путями, что выходит гораздо дороже. Хотя Москва неоднократно предлагала заключить прямой контракт на выгодных условиях. Это позволило бы значительно снизить тарифы для населения, которое совсем скоро будет платить за голубое топливо ещё больше, учитывая, что его цена на мировом рынке и не думает спускаться с небес.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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