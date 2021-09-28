Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд

Блогеру грозит миллионный штраф

Зюзинский суд Москвы продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя. Об этом во вторник пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение дела Дудя Ю. продолжится 20 октября", - сказано в сообщении.

В июле была назначена психолого-лингвистическая экспертиза видеороликов блогера. Ее результаты неизвестны.

Дело заведено по административной статье о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Дудю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

На проверке настаивала "Лига безопасного интернета". По мнению ее представителей, факты пропаганды наркотиков были обнаружены в двух интервью Дудя: с Ивангаем и Моргенштерном.

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