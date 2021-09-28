"Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС

Облет в ручном режиме провел космонавт Олег Новицкий

Во вторник в 16:04 по Москве пилотируемый корабль "Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на Международной космической станции, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

Отвод корабля от МКС, облет и стыковку провел в ручном режиме космонавт Олег Новицкий. Ему помогали космонавт Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Перестыковка была необходима для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет". 5 октября к нему причалит "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов": актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

Экипаж вернется на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18".

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