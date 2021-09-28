Лавров назвал недопустимой одностороннюю борьбу с изменением климата

Важно развивать транспарентный диалог

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во вторник на заседании Делового совета при МИД, что Россия будет добиваться развития природоохранного диалога между странами.

"Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Многие государства, продолжил Лавров, настроены на развитие природоохранного диалога с Россией, но это взаимодействие должно быть предсказуемым и транспарентным.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен провести встречу мировых лидеров, посвященную преодолению климатического кризиса.

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