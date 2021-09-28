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Россия станет почетным гостем Венской книжной ярмарки

17:18
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Она пройдет в ноябре

В этом году Россия станет первым почетным гостем Венской международной книжной ярмарки, которая состоится в период с 10 по 14 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.
В Москве открылась 34-я международная книжная ярмарка

"Россия является почетным гостем Buch Wien в рамках Года литературы и театра Австрии и России 2020-2021", - сказано в сообщении.

Отмечено, что у российской экспозиции будет собственная сцена. Российские публицисты представят классические и современные произведения на русском языке, а также переведенные на немецкий язык издания. Так, презентуют немецкоязычное издание романа про русский рэп "Чистый кайф" писателя Андрея Геласимова.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в послании отметил важность участия России в мероприятии.

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