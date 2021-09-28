ООН: уровень ядерной угрозы в мире достиг 40-летнего максимума

Но "есть признаки надежды"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи во вторник оценил уровень ядерной угрозы в мире сегодня.
"Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия", - сказал генсек (цитата по ТАСС).
По словам Гутерриша, сегодня на планете находятся порядка 14 тысяч единиц ядерного оружия.
"Мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений", - добавил он.
При этом, продолжил Гутерриш, "есть признаки надежды". Так, Россия и США продлили договор СНВ-3 и начали стратегический диалог.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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