ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ООН: уровень ядерной угрозы в мире достиг 40-летнего максимума

17:40
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Но "есть признаки надежды"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи во вторник оценил уровень ядерной угрозы в мире сегодня.
"Победителей не будет": генсек ООН об угрозе ядерной войны

"Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия", - сказал генсек (цитата по ТАСС).

По словам Гутерриша, сегодня на планете находятся порядка 14 тысяч единиц ядерного оружия.

"Мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений", - добавил он.

При этом, продолжил Гутерриш, "есть признаки надежды". Так, Россия и США продлили договор СНВ-3 и начали стратегический диалог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.