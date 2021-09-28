Известны подробности расследования взрыва в Швеции

ЧП произошло в одном из домов Гетеборга

Взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Микаэль Дамберг, передает РИА "Новости".

Инцидент случился утром во вторник. СМИ сообщали о 25 пострадавших.

"Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам", - отметил Дамберг.

Он добавил, что нельзя исключать наличие преступного умысла. Расследование продолжается.

Газета Aftonbladet пишет, что у правоохранительных органов две основные причины взрыва: утечка газа и заложенное взрывное устройство.

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