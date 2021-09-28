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Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

18:29
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Это был RC-135

Как сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной, над Черным морем дежурные силы ПВО Южного военного округа обнаружили самолет-разведчик ВВС США.
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"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Воздушную цель идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135. Его сопроводили над акваторией Черного моря. Государственная граница России нарушена не была. Су-27 затем благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет российского самолета выполнялся в соответствии с международными правилами.

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