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Песков ответил на заявления о переводчице Путина

19:07
  • вторник
  • 28 сентября 2021

В Кремле прокомментировали отрывок из книги бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам не отбирает переводчиц на переговоры. Об этом Песков сообщил, комментируя момент из книги бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа.

Стефани Гришэм написала, что экс-советник Трампа по России Фиона Хилл предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь бывшего президента Штатов.

"Когда началась встреча, [советник] Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", - приводит американская газета The New York Times выдержки из книги Гришэм.

"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе", - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

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