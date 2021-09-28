В Вологодской области произошла стрельба

Погибла женщина
В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем устроил стрельбу, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Погибла женщина и ранен мужчина", - сообщил собеседник агентства.
К месту стрельбы выдвинулись силы быстрого реагирования, уточнили в Северо-Западном округе Росгвардии. Правоохранительные органы готовятся задержать стрелявшего.
Дополнительные подробности случившегося устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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