В Вологодской области произошла стрельба

Погибла женщина

В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем устроил стрельбу, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Погибла женщина и ранен мужчина", - сообщил собеседник агентства.

К месту стрельбы выдвинулись силы быстрого реагирования, уточнили в Северо-Западном округе Росгвардии. Правоохранительные органы готовятся задержать стрелявшего.

Дополнительные подробности случившегося устанавливаются.

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