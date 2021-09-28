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США посетовали на ущерб репутации Вашингтона

19:15
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Всё из-за вывода войск из Афганистана

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса, что спешный уход американских войск из Афганистана нанес ущерб репутации Вашингтона в мире.
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"Я думаю, что ущерб - это то слово, которое можно использовать [в данной ситуации]. Да", - сказал Милли (цитата по ТАСС).

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь отметил, что репутация США остается твердой, а люди оказывают большое доверие американским ВС.

"И отношения - это то, над чем мы должны постоянно работать. И мы понимаем, что будем продолжать это делать", - добавил министр обороны США.

Ранее Штаты вывели войска из Афганистана. После этого боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" захватили власть в стране.

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