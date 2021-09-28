ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число желающих вступить в брак россиян сократилось

19:32
  • вторник
  • 28 сентября 2021

ВЦИОМ привел данные за четыре года

Согласно данным ВЦИОМ, которые озвучил директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин, за четыре года число желающих вступить в брак и жить в семье россиян сократилось на 7%.
Россия отказалась признавать однополые браки

"Мы наблюдаем медленную, но, к сожалению, поступательную отрицательную динамику по сокращению той группы, для которой ценность самого брака и проживания в совместной семье, собственно, ценность представляют", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как следует из аналитики ВЦИОМ, сегодня хотят вступить в брак и жить в семье 71% респондентов. 10% рассчитывают жить в семье, но брак официально не регистрировать.

Уточняется, что за четыре года доля желающих не вступать в брак и жить одному увеличилась на 6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба в зоопарке
Свадьба в зоопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.