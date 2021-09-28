Число желающих вступить в брак россиян сократилось

ВЦИОМ привел данные за четыре года
Согласно данным ВЦИОМ, которые озвучил директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин, за четыре года число желающих вступить в брак и жить в семье россиян сократилось на 7%.
"Мы наблюдаем медленную, но, к сожалению, поступательную отрицательную динамику по сокращению той группы, для которой ценность самого брака и проживания в совместной семье, собственно, ценность представляют", - сказал он (цитата по ТАСС).
Как следует из аналитики ВЦИОМ, сегодня хотят вступить в брак и жить в семье 71% респондентов. 10% рассчитывают жить в семье, но брак официально не регистрировать.
Уточняется, что за четыре года доля желающих не вступать в брак и жить одному увеличилась на 6%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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