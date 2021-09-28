Путин не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми

Президент поставил задачу сформировать целостную систему поддержки граждан

Государство может принять дополнительные меры поддержки семей с детьми. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое было посвящено подготовке бюджета страны на ближайшие три года. Президент поставил задачу сформировать целостную систему поддержки граждан, а также ускорить реализацию программы расселения аварийного жилья.

Если накануне президент, общаясь с кабмином, обозначил главного "врага" России – бедность, то сегодня Путин и министры обсуждали, как именно этого "врага" победить. Четкий план на ближайшие 3 года правительством разработан, речь о проекте бюджета. Российская экономика пандемийный спад преодолела быстрее, чем ожидалось. Но вот ситуация в мире остается неустойчивой и турбулентной, а потому глава государства призывает министров пристально следить за макроэкономическими показателями.

"Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности – запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов", - заявил Путин.

Последним к тому же решено увеличить денежное довольствие. Речь о сотрудниках МВД, ФСИН, ФТС, Росгвардии и других правоохранительных структур.

"В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год, тем самым мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", - сообщил президент России.

Проиндексируют пенсии и другие социальные выплаты. Средства на это в главном финансовом документе страны предусмотрены. Приоритет бюджетных расходов – поддержка семей с детьми. Причем, комплексная: от выплат беременным до пособий родителям школьников.

"В этом году предложил несколько новых мер на этот счёт, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребёнка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель… Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми", - сказал глава государства.

А еще создать современную и комфортную городскую среду. Для этого прежде всего необходимо ускорить выполнение действующий программы расселения аварийного жилья. В 29 регионах она, кстати, уже полностью выполнена.

"Надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года", - призвал Путин.

В 2022 году государство потратит на эти цели 45 миллиардов рублей. Бюджет, подводит итог президент, должен стать бюджетом развития. Дать мощный импульс реализации целей национального развития страны. В ближайшие недели документ должны внести в парламент. Бюджет станет одними из первых законопроектов, который рассмотрят депутаты нового, 8-го созыва.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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