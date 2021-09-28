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Звезда цветочного мира: в Крыму стартовал фестиваль канн

22:43
  • вторник
  • 28 сентября 2021

На полуострове наслаждаются южноафриканскими цветами

Перья жар-птицы и языки пламени. В Крыму в Никитском ботаническом саду проходит фестиваль канн. Нет это не про новые шедевры киноиндустрии. На полуострове наслаждаются южноафриканскими цветами и выбирают лучшие из почти 60 видов, сортов и гибридных форм. Растения имеют разную окраску, высоту и форму бутонов. Полтора века назад эти цветы появилась в парках Парижа. А сейчас они украшают городские пространства многих городов мира.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
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