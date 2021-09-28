Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях

Жалобы поступают из США, Великобритании и Франции

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе социальной сети.

Жалобы стали поступать примерно после 18:40 по Москве. Больше всего сообщений было из США, Великобритании и Канады. Поступали и жалобы из зоны ЕС - в том числе из Германии, Франции и Италии.

Пользователи отмечают неполадки в работе веб-сайта и приложения. Некоторые юзеры не могут войти в учетную запись.

Twitter был основан в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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