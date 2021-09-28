Убийце журналистов в США дали шесть пожизненных

Джеррод Рамос застрелил пять человек

Застреливший в 2018 году пятерых сотрудников газеты в штате Мэриленд Джеррод Рамос приговорен к шести пожизненным срокам, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру.

"Подсудимый был приговорен к пяти пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, а также получил еще один пожизненный срок и 345 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 28 июня 2018 года в редакции Capital Gazette. В результате стрельбы погибли пять человек, еще двое получили ранения. До этого Рамос много лет безуспешно судился с газетой и угрожал ее сотрудникам.

Нападавший признал вину по 22 пунктам.

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