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Умер музыкант Николай Арутюнов

20:23
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Известный певец скончался на 64-м году жизни

Умер певец Николай Арутюнов. Об этом изданию РБК сообщили в окружении музыканта. Прощание с Арутюновым уже состоялось.

Николай Арутюнов – советский и российский музыкант. Он организовал несколько коллективов, в том числе группы "Лига блюза" и "Николай Арутюнов & Funky Soul". Кроме этого, он выступал в составе английской группы The Booze Band.

Певец также участвовал в телешоу, в том числе "Голос 60+".

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Николай Арутюнов
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