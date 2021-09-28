Умер музыкант Николай Арутюнов

Известный певец скончался на 64-м году жизни

Умер певец Николай Арутюнов. Об этом изданию РБК сообщили в окружении музыканта. Прощание с Арутюновым уже состоялось.

Николай Арутюнов – советский и российский музыкант. Он организовал несколько коллективов, в том числе группы "Лига блюза" и "Николай Арутюнов & Funky Soul". Кроме этого, он выступал в составе английской группы The Booze Band.

Певец также участвовал в телешоу, в том числе "Голос 60+".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram