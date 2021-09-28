Россия подтвердила готовность содействовать урегулированию в Мали

Стороны готовы развивать двусторонние отношения

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел во вторник встречу с послом Мали Тиефингом Конате, сообщили в МИД.

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать внутрималийскому урегулированию, скорейшей нормализации обстановки в Мали в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - сказано в тексте.

Кроме того, обсуждались вопросы развития двусторонних отношений - с акцентом на перспективы расширения различных связей, в том числе торгово-экономических и гуманитарных.

С августа 2020 года Мали пережила два военных переворота. Сначала от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта, а затем - временный глава государства Ба Ндао.

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