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Россия подтвердила готовность содействовать урегулированию в Мали

21:00
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Стороны готовы развивать двусторонние отношения

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел во вторник встречу с послом Мали Тиефингом Конате, сообщили в МИД.
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"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать внутрималийскому урегулированию, скорейшей нормализации обстановки в Мали в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - сказано в тексте.

Кроме того, обсуждались вопросы развития двусторонних отношений - с акцентом на перспективы расширения различных связей, в том числе торгово-экономических и гуманитарных.

С августа 2020 года Мали пережила два военных переворота. Сначала от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта, а затем - временный глава государства Ба Ндао.

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