Сотрудник КГБ погиб при штурме квартиры в Минске

Злоумышленник открыл огонь из ружья

КГБ Белоруссии провел в Минске спецоперацию по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", - сказано в сообщении.

Преступник был ликвидирован ответным огнем. Возбуждено уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Как пишут Telegram-каналы, преступником был 32-летний Зельцер Андрей Юрьевич. Он работал в EPAM Systems (американская ИТ-компания). Официального подтверждения этой информации нет.

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