Организатор смертельного восхождения на Эльбрус арестован

Погибли пятеро альпинистов

Организатор восхождения на Эльбрус 23 сентября, где погибли пять человек, арестован Нальчикским городским судом, передает ТАСС.

"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", - огласил решение судья.

23 сентября 19 альпинистов, совершавшие восхождение на Эльбрус, попросили о помощи - из-за сильного ветра и снегопада.

В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 альпинистов. Пять человек погибли из-за переохлаждения, 11 пострадавших доставили в больницу.

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