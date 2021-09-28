Организатор смертельного восхождения на Эльбрус арестован

Погибли пятеро альпинистов
Организатор восхождения на Эльбрус 23 сентября, где погибли пять человек, арестован Нальчикским городским судом, передает ТАСС.
"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", - огласил решение судья.
23 сентября 19 альпинистов, совершавшие восхождение на Эльбрус, попросили о помощи - из-за сильного ветра и снегопада.
В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 альпинистов. Пять человек погибли из-за переохлаждения, 11 пострадавших доставили в больницу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram