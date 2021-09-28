Еще в одной стране мира COVID-19 заразились более 7 млн человек

Это уже седьмое государство в списке

Мониторинговое агентство Sante publique France сообщило, что во вторник число случаев COVID-19 во Франции достигло отметки в 7 002 393 человека.

За сутки вирус выявили еще у 6765 человек. За неделю в стране госпитализировали 1859 пациентов.

Во Франции за все время пандемии скончались 116615 человек с коронавирусом. За последние 24 часа в больницах умерли 60 пациентов. Одну дозу вакцины получили 50 миллионов 200 тысяч 815 человек.

Шесть других стран, где зарегистрировано более 7 миллионов случаев вируса, - США, Индия, Британия, Бразилия, Турция и Россия.

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