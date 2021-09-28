ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще в одной стране мира COVID-19 заразились более 7 млн человек

21:50
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Это уже седьмое государство в списке

Мониторинговое агентство Sante publique France сообщило, что во вторник число случаев COVID-19 во Франции достигло отметки в 7 002 393 человека.
В российских регионах усиливают коронавирусные ограничения

За сутки вирус выявили еще у 6765 человек. За неделю в стране госпитализировали 1859 пациентов.

Во Франции за все время пандемии скончались 116615 человек с коронавирусом. За последние 24 часа в больницах умерли 60 пациентов. Одну дозу вакцины получили 50 миллионов 200 тысяч 815 человек.

Шесть других стран, где зарегистрировано более 7 миллионов случаев вируса, - США, Индия, Британия, Бразилия, Турция и Россия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом во Франции
Ситуация с коронавирусом во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.