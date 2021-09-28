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"Динамо" забросило "Спартаку" 6 шайб в матче КХЛ

22:29
  • вторник
  • 28 сентября 2021

Красно-белые ответили лишь тремя голами

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком". Динамовцы одержали победу в гостевом поединке со счетом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1).
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В составе "Динамо" отличились Вадим Шипачев, Андрей Педан, Дмитрий Рашевский, Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Дмитрий Рашевский. Голами у "Спартака" отметились Джейк Виртанен, Дмитрий Вишневский и Иван Дроздов.

"Динамо" после этой победы возглавило Западную конференцию КХЛ с 18 очками. "Спартак" идет пятым с 12 баллами.

В другом поединке вторника пекинский "Куньлунь Ред Стар" обыграл "Адмирал" из Владивостока - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

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