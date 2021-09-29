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Пхеньян заявил об испытании гиперзвуковой ракеты

08:17
  • среда
  • 29 сентября 2021

Военные убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы

Пхеньян заявил об испытании гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Военные результатами довольны. Ракета была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.
КНДР пообещала никому не угрожать и запустила ракету

Как сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun, испытания прошли 28 сентября на одном из полигонов на севере страны. Испытания признаны успешными, подтверждены маневренность ракеты, ее планирующие характеристики, стабильная работа двигателя и топливной системы. О том, какое расстояние пролетела ракета, не сообщается.

Северная Корея периодически проводит испытательные пуски ракет. Днем ранее в Сеуле сообщили о запуске Пхеньяном ракеты малой дальности в сторону Японского моря. А 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии – они пролетели около 800 километров.

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